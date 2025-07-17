Першу виставку на Січових Стрільців, 3 відкриють у серпні

Mercury Art Center переїжджає з колишньої будівлі «Укрсоцбанку» на площі Місцевина, 10 у приміщенні на вулиці Січових Стрільців, 3. Йдеться про будинок з Меркурієм, де артцентр придбав 2 тис. м² нежитлових закинутих приміщень.

Частину приміщень Mercury Art Center придбав 2023 року, частину – 27 травня 2025 на аукціоні. Перший виставковий проєкт у новому приміщенні покажуть цьогоріч у серпні. Після цього приміщення зачинять на ревіталізацію. На час ремонту артцентр працюватиме на площі Міцкевича, 10.

«Ідея створення мистецького простору прийшла ще влітку 2021. Ми почали шукати локацію, де можна було б реалізувати нашу мрію. У лютому 2022 усі мрії зупинилися, але не перестали бути мріями. Через пів року ми знайшли приміщення на вулиці Січових Стрільців, 3. Після довгих переговорів придбали частину приміщень у цьому будинку. Зважаючи на те, що споруда потребувала капітального ремонту – артцентр відкрили в орендованому приміщенні. Цьогоріч у травні нам випала можливість придбати ще одну частину будинку. Зараз ми володіємо більше ніж 2 тисячами м² і готуємося до відновлення цієї споруди», – розповіла Лілія Михайлик, директорка Mercury Art Center.

Додамо, що будинок на Січових Стрільців, 3 звели у 1887 році в стилі історизму. Там працювала дирекція залізниці. Споруда відома фігурою Меркурія, що увінчує будівлю. Будинок є памʼяткою культурної спадщини місцевого значення.

«Для нас це важливий крок, оскільки ця будівля стане новим місцем для культурних ініціатив, спільнот і братиме активну участь у промоції українського мистецтва як в Україні, так і закордоном. Ми прагнемо зберегти історичний дух простору, одночасно відкриваючи його для сучасного мистецтва та нових ідей», – сказала Лілія Михайлик.

Будинок на Січових Стрільців, 3. Фото Mercury Art Center

Наразі Mercury Art Center працює за адресою Львів, площа Міцкевича, 10. До 24 серпня там можна оглянути виставку українського мультидисциплінарного митця Анатоля Степаненка «Закодовані послання: Андеграунд».

Зазначимо, що нещодавно простір провів ребрендинг і змінив назву (раніше він називався Центр інтелектуального мистецтва Меркурій). Mercury Art Center є невідокремленим підрозділом ТОВ «Малярство», яке зареєстроване у Радехові на Львівщині. Mercury Art Center працює з лютого 2024 року, його колекція налічує понад 6 тис. творів українських митців і мисткинь.

Як повідомляв ZAXID.NET, історичний будинок з Меркурієм продали за 50 млн грн. Вартість квадратного метра площі склала менше ніж тисяча доларів. ТОВ «Малярство», яка викупила приміщення, пов’язана із відомим львівським підприємцем Володимиром Матківським. Бізнесмена називали спонсором «Української галицької партії».

Згідно з аналітичним порталом YouControl, власником ТОВ «Малярство» є Віталій Сікорський, який є директором компанії «Радехівський цукор». Це один з ключових активів бізнесової імперії Володимира Матківського.