У Львові відновили знищену мозаїку «Інформаційний простір» у будівлі колишнього видавництва «Вільна Україна», що на вул. Володимира Великого, 2. З осені вона буде у вільному доступі – панно стане частиною інтерʼєру нового закладу, що працюватиме в цьому приміщенні. Про це у п’ятницю, 20 червня, під час брифінгу розповіли міські посадовці та керівник колективу, який працював над відновленням мозаїки.

Над відтворенням мозаїки працював колектив художників «Софія». На місці, у спеціально облаштованій майстерні, кожен з митців працював над окремими елементами панно, які згодом перенесли на стіну – як пазли, створюючи цілісне полотно. Мозаїку відтворили максимально точно, використовуючи смальту, аналогічну до тієї, що застосовував автор оригіналу Богдан Сойка. Робота була особливо кропіткою, адже первинне панно було виконане з дуже дрібного модуля.

«Працювали над відновленням шість-сім людей, робота тривала приблизно сім місяців. Інтенсивна робота. Виявилося, що мозаїка не проста у виконані. Богдан Сойка, враховуючи той час, дуже претензійно підійшов до виконання панно. Ми думали, що виконаємо все швидше, але так не вийшло. Перша складність – ми думали, що модуль трішки більший, а виявилося, що тут найбільший модуль 1х1 сантиметр. Там, де ви бачите фігури й дрібніші деталі, там доходить до модуля на 2-3 мм. Складність полягала і в тому, щоб віднайти колірну палітру. Ми її шукали по всій Україні, підбір тривав, мабуть, ще сім місяців до початку робіт», – розповів керівник колективу, який працював над відновленням мозаїки, Василь Сивак.

Додамо, автентична мозаїка раніше розташовувалась у вестибюлі першого поверху, натомість зараз її відтворили на другому – в просторі з кращим освітленням та оглядовістю. Рішення було погоджене з фахівцями та мистецькою спільнотою. При цьому всі параметри мозаїки збережені: як і в оригіналі, полотно охоплює площу 18 м2. Зазначимо, у приміщенні згодом запрацює медичний заклад.

«Ми шукали місце, де б вона краще проглядалася, де люди могли б відпочити й провести більше часу. Ми намагалися мозаїку максимально інтегрувати в простір. Я думаю, коли ремонт завершиться, можна буде прийти й подивися на цю мозаїку», – сказав директор ТДВ «Торгпреса», яке є власником приміщення, Сергій Васечко.

«Нам вдалося об’єднати зусилля підприємців, міста, активістів і отримати позитивний результат. Власник будівлі поставився соціально відповідально, таким чином він додав ваги усім мозаїкам у місті Львові», – зазначила керівниця робочої групи зі збереження мозаїк у Львові Наталія Алєксєєва.

Нагадаємо, унікальну мозаїку «Інформаційний простір» у 1981 році створив художник Богдан Сойка. Це пейзажна композиція з фігурами пʼяти жінок, що символізують пʼять материків та обмін інформацією у світі. Ще у 2019 році панно було внесено в перелік цінних та підлягало захисту. Однак, восени 2023 року з інформації у соцмережах стало відомо, що воно знищене. Позиція міста була чітка: мозаїчне полотно має бути відновлено. Як зазначав тоді директор ТДВ «Торгпреса», яке є власником приміщення на вул. Володимира Великого, 2, Сергій Васечко, мозаїка була демонтована не навмисно, а зруйнувалася з плином часу та через протікання даху. Оскільки він не вважав панно цінним, то відповідно не вжив жодних заходів, щоб зберегти його від руйнації. Однак, погодився з вимогою міськради та зобовʼязався його відновити, взявши на себе всі витрати.

Зазначимо, раніше, у 2020 році, у Львові відновили знищену мозаїку на колишній будівлі магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26. Всі роботи з відтворення панно «Море і риби» оплатив забудовник, який його і зруйнував.