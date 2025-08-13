Перевірки рішень МСЕК здійснюють МОЗ, ДБР та інші правоохоронці

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов повідомив, що за результатами перевірок вдалось скасувати понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» 13 серпня.

«Уже розглянуто майже 2 тис. справ (щодо хибного встановлення інвалідності, – ред.) З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже сотню посадовців викликано на дообстеження», – розповів Сухачов.

За його словами, наразі тривають перевірки понад 70 держорганів та 2630 медико-експертних справ, де лікарі комісій могли фіктивно призначити інвалідність.

Директор ДБР зазначив, що, як правило, фіктивну інвалідність оформляють для одержання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

«Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів», – сказав Олексій Сухачов.

Так, найбільша кількість посадовців, яким скасували інвалідність припадає на:

Державну митну службу України – скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;

Державну податкову службу України – скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;

працівників органів прокуратури – скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;

Державну міграційну службу – скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;

Національну поліцію України – скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії призупинили свою діяльність, замість них запрацювали експертні команди.

Рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій відбулося на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних МСЕК. Правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської, Миколаївської та Хмельницької МСЕК, які організували видачу підробних посвідок про інвалідність.