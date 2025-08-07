Судячи із оприлюднених фото, йдеться про Тернопільську обласну клінічну лікарню

Поліцейські затримали тернопільського лікаря, який вимагав 5000 доларів хабаря за оформлення документів про призначення групи інвалідності. Про це інформує поліція Тернопільської області.

Як вказано у повідомленні правоохоронців за 7 серпня, пацієнтка протягом двох років лікувалась у медичному закладі та мала підстави для оформлення групи інвалідності. Лікар запевнив жінку, що зможе вплинути на членів експертної команди та вимагав у пацієнтки 5000 доларів хабаря за прийняття медиками позитивного рішення.

Відомо, що лікар працює у одній з тернопільських лікарень. Судячи із оприлюднених фото, йдеться про Тернопільську обласну клінічну лікарню.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 ККУ. Лікарю оголосили підозру за одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.