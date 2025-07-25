Терапевтку Ковельської ВЛК оштрафували за підробку висновків про непридатність до служби
Лікарка допомогла уникнути мобілізації трьом чоловікам
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок терапевтці Ковельської ВЛК Софії Ковальчук, яка підробила медичні висновки трьом пацієнтам – їх визнали непридатними до служби в армії, хоч діагнози свідчили про обмежену придатність. За скоєне лікарці призначили 34 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 21 липня, у грудні 2022 року до терапевтки Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання, яка перебувала у складі позаштатної військово-лікарської комісії, звернувся пацієнт із вродженою вадою серця. Поставлений діагноз свідчив про обмежену придатність чоловіка, проте обвинувачена Софія Ковальчук змінила дані про стан пацієнта для його виключення з військового обліку.
Крім цього, у січні 2023 року лікарка оглянула двох інших військовозобовʼязаних, яким діагностувала аневризму міжпересердної перегородки та бронхіальну астму. Обвинувачена повторно підробила медичні висновки, згідно з якими чоловіків визнали непридатними до служби в армії.
Суддя Вʼячеслав Лесик визнав Софію Лесик винною у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України) й призначив 34 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.