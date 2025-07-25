Ковельський міськрайонний суд виніс вирок терапевтці Ковельської ВЛК Софії Ковальчук, яка підробила медичні висновки трьом пацієнтам – їх визнали непридатними до служби в армії, хоч діагнози свідчили про обмежену придатність. За скоєне лікарці призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 21 липня, у грудні 2022 року до терапевтки Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання, яка перебувала у складі позаштатної військово-лікарської комісії, звернувся пацієнт із вродженою вадою серця. Поставлений діагноз свідчив про обмежену придатність чоловіка, проте обвинувачена Софія Ковальчук змінила дані про стан пацієнта для його виключення з військового обліку.

Крім цього, у січні 2023 року лікарка оглянула двох інших військовозобовʼязаних, яким діагностувала аневризму міжпересердної перегородки та бронхіальну астму. Обвинувачена повторно підробила медичні висновки, згідно з якими чоловіків визнали непридатними до служби в армії.

Суддя Вʼячеслав Лесик визнав Софію Лесик винною у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України) й призначив 34 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.