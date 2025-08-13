Мар’яна Хила працює секретаркою судового засідання Ужгородського міськрайонного суду з січня 2023 року

Секретарка Ужгородського міськрайонного суду Мар’яна Хила задекларувала понад 8 млн грн готівкою і розповіла НАЗК, що більша частина грошей – це подарунок від хрещених батьків. Після повної перевірки декларації посадовиці, у поліції розпочали досудове розслідування.

Як йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції, оприлюдненій 13 серпня, Мар’яна Хила вказала у своїй декларації за 2023 рік недостовірні відомості на 12,2 млн грн. Зокрема, не зазначила вартість 33 земельних ділянок, майнового комплексу з вбудованими квартирами та будинку, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Секретарка суду розповіла НАЗК, що помилково задекларувала 88 млн грн готівки. Сказала, що насправді у неї було 3 млн грн власних заощаджень, а ще 6 млн грн отримала у подарунок від хрещених батьків – Едуарда Мельнишина та Івана Старости. У НАЗК зауважили, що при загальному доході у близько 700 тис. грн у 2019-2023 роках Мар’яна Хила стала власницею трьох будинків та низки земельних ділянок на загальну суму 10,6 млн грн.

«Слід зазначити, що колишній чоловік суб’єкта декларування – Роланд Цебер у період з 2011 по 2022 роки отримав 375 тис. грн доходу. Вказані обставини свідчать про неможливість суб’єкта декларування накопичити грошовий актив у вказаному розмірі», – йдеться в довідці НАЗК.

Зазначимо, Мар’яна Хила працює секретаркою судового засідання Ужгородського міськрайонного суду з січня 2023 року. Після перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції Мар’яна Хила оприлюднила виправлену декларацію про доходи, а поліція розпочала досудове розслідування.