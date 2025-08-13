Роланд Цебер став депутатом Закарпатської облради у 2023 році, замінивши однопартійця зі «Слуги народу», який склав мандат

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу» Роланда Цебера неправдиві відомості на 19 млн грн. НАБУ проводить досудове розслідування.

Як йдеться у довідці НАЗК, оприлюдненій 13 серпня, у декларації за 2023 рік Роланд Цебер не вказав новий будинок із землею у селі Сторожниця під Ужгородом, вартістю 1,5 млн грн, в якому після розлучення депутата з Мар’яною Хилою проживає його син.

Загалом політик задекларував майже 17,5 млн грн готівкою (387 тис. євро, 760 тис. грн та 10 доларів). Роланд Цебер пояснив НАЗК, що заробляти гроші почав з 2005-2006 років, надаючи в оренду музичне обладнання і виступаючи на весіллях. Депутат сказав, що з 2008 року працював діджеєм і за сезон гастролей по Україні заробляв у середньому по 50 тис. доларів.

«Чому відомості про вказані доходи відсутні у Державному реєстрі ФОПів, йому не відомо, оскільки надавав послуги за цивільно-правовими угодами. Крім цього, йому були передані заощадження батьків», – зазначили в НАЗК.

Проаналізувавши доходи батька та матері Роланда Цебера упродовж 1998-2023 років, у Національному агентстві з питань запобігання корупції дійшли висновку, що вони не були спроможними надати сину таку суму грошей. Також він не міг отримати їх під час шлюбу з Мар’яною Хилою, яка у 2019-2023 роках отримала 544 тис. грн доходу, натомість витратила 10,6 млн грн.

Загалом при поданні декларації за 2023 рік Роланд Цебер вказав відомості, що не відповідають дійсності на 19 млн грн. Досудове розслідування проводить НАБУ.

Зазначимо, Роланд Цебер став депутатом Закарпатської облради у грудні 2023 року, замінивши колегу з партії «Слуга народу» Олексія Іванча, який склав мандат. Під час виборів 2020 року Цебер опинився у центрі скандалу – СБУ перевіряла його подорожі з угорським паспортом в окупований Крим, а за подвійне громадянство політика внесли в базу центру «Миротворець». У травні 2025 року Угорщина звинуватила Роланда Цебера у шпигунстві і, за інформацією місцевих ЗМІ, заборонила в’їзд до країни.

Окрім порушень у депутата Закарпатської облради, НАЗК виявила недостовірні відомості і в декларації його колишньої дружини – секретарки Ужгородського міськрайонного суду Мар’яни Хили, яка сказала, що отримала в подарунок від хрещених батьків 6 млн грн.