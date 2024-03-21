Роланд Цебер замінив Олексія Іванча, який відмовився від депутатства у грудні 2023 року

У четвер, 21 березня, під час чергової сесії Закарпатської обласної ради склав присягу новий депутат Роланд Цебер. Він замінив обраного від Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу» Олексія Іванчо, який відмовився від депутатства у грудні 2023 року.

«Сьогодні офіційно приступив до виконання повноважень депутата Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. Вибори відбулися ще у 2020 році, однак добре пам’ятаю усі свої передвиборчі зустрічі, спілкування та проблематику Берегівського та Виноградівського районів, де я обирався. Обіцяю також не забувати про проблеми рідної Ужгородщини, як, власне, і усієї нашої області. Свою роботу розпочну в Постійній комісії з питань освіти, науки, духовності та національних меншин», – написав Роланд Цебер у Facebook.

Нагадаємо, екс-депутату Ужгородської районної ради Роланду Цеберу у 2020 році не вдалося потрапити до Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу». Під час виборів він опинився у центрі скандалу – СБУ перевіряла його подорожі з угорським паспортом в окупований Крим. За подвійне громадянство Роланда Цебера внесли в базу центру «Миротворець».

Політик назвав сайт «провокативним» і, продемонструвавши український та угорський паспорти заявив, що «де-факто сотні тисяч громадян України мають два або більше паспортів, але де-юре вони змушені це приховувати».