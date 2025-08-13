На Покровському напрямку Росія зосередила угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу

Російські диверсанти, користуючись особливостями місцевого ландшафту, проникли в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр на Покровському напрямку. Про це у середу, 13 серпня, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, окупанти попри втрати намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через українські оборонні порядки. Декілька нечисленних груп, обійшовши позиції українських захисників, спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.