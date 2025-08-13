Канадський суд зобов'язав МАУ виплатити компенсацію жертвам авіатрощі в Тегерані
Український літак Boeing 737 помилково збили іранські протиповітряні сили
Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив скаргу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) та зобов’язав її повністю виплатити компенсацію родинам жертв авіакатастрофи рейсу PS752 в Тегерані. Про це йдеться в ухвалі суду від 11 серпня.
Міжнародне право вимагає від авіакомпанії виплатити до 180 тис. доларів компенсації за кожного пасажира у разі доведення її провини. При цьому суми можуть бути вищими, якщо буде доведено недбалість МАУ.
У 2024 році суд Онтаріо визнав дії МАУ недбалими за те, що авіакомпанія не здійснила належної оцінки ризиків перед виконанням свого регулярного рейсу з Тегерана, і позбавив її права обмежувати розмір компенсацій. Уже 11 серпня 2025 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.
Авіакатастрофа рейсу МАУ PS752
Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — громадяни Ірану, Канади, України (дев’ять членів екіпажу та два пасажири), Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.
Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, звинувачуючи у цьому механічну несправність, але пізніше визнала, що рейс МАУ PS752 помилково збили протиповітряні сили країни двома ракетами класу «земля-повітря» на тлі загострення відносин зі США. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
Тегеран відмовився дозволити проведення незалежного розслідування на місці катастрофи та обговорювати питання компенсацій потерпілим.
У квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера, водночас Міжнародна група координації та реагування, яка представляє країни жертв, відхилила це провадження як «фікцію».
У липні того ж року Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали позов до Міжнародного суду ООН (МСО), звинувативши Іран у порушенні міжнародного права шляхом нападу на цивільний літак.
Іран відкинув ці звинувачення як політично мотивовані та продовжує оскаржувати юрисдикцію як Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), так і Міжнародного суду ООН.