Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив скаргу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) та зобов’язав її повністю виплатити компенсацію родинам жертв авіакатастрофи рейсу PS752 в Тегерані. Про це йдеться в ухвалі суду від 11 серпня.

Міжнародне право вимагає від авіакомпанії виплатити до 180 тис. доларів компенсації за кожного пасажира у разі доведення її провини. При цьому суми можуть бути вищими, якщо буде доведено недбалість МАУ.

У 2024 році суд Онтаріо визнав дії МАУ недбалими за те, що авіакомпанія не здійснила належної оцінки ризиків перед виконанням свого регулярного рейсу з Тегерана, і позбавив її права обмежувати розмір компенсацій. Уже 11 серпня 2025 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Авіакатастрофа рейсу МАУ PS752

Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — громадяни Ірану, Канади, України (дев’ять членів екіпажу та два пасажири), Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, звинувачуючи у цьому механічну несправність, але пізніше визнала, що рейс МАУ PS752 помилково збили протиповітряні сили країни двома ракетами класу «земля-повітря» на тлі загострення відносин зі США. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Тегеран відмовився дозволити проведення незалежного розслідування на місці катастрофи та обговорювати питання компенсацій потерпілим.

У квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера, водночас Міжнародна група координації та реагування, яка представляє країни жертв, відхилила це провадження як «фікцію».

У липні того ж року Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали позов до Міжнародного суду ООН (МСО), звинувативши Іран у порушенні міжнародного права шляхом нападу на цивільний літак.

Іран відкинув ці звинувачення як політично мотивовані та продовжує оскаржувати юрисдикцію як Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), так і Міжнародного суду ООН.