СБУ затримала настоятеля одного із храмів у Запоріжжі

Військова контррозвідка нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки у Запоріжжі. Її координував настоятель одного із місцевих храмів. Про це повідомила Служба безпеки України у середу, 13 серпня.

За даними слідчих, клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію Кремля. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурної мережі. СБУ викрила його, коли затримала у місті російського коригувальника. Він дав покази на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника.

Згодом з’ясували, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. Агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Військовий, якого завербували до російського ГРУ

«Священник та військовий координували свої дії з резидентом від 316-го розвідцентру російського ГРУ. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на Росію», – додають у дописі.

Під час обшуків у затриманих знайшли телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявили російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за кількома статтями, серед яких державна зрада, зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до діяльності агентурної мережі.

Нагадаємо, 12 серпня співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі двох кліриків УПЦ МП, які підтримували воєнні злочини окупантів та просували російську пропаганду.