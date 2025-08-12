В Одесі затримали двох священників УПЦ МП за поширення російської пропаганди

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі двох кліриків УПЦ МП, які підтримували воєнні злочини окупантів та просували російську пропаганду. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Один з затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ МП. За даними слідчих, чоловік вихваляв російських окупантів, а також ображав релігійні переконання вірян інших конфесій.

Крім того, затриманий підтримував зв’язки з підозрюваним у держзраді ексдепутатом «Партії регіонів» Ігорем Марковим та з колаборантом-втікачем Валерієм Кауровим. Встановлено, що за завданням Каурова священник з 23-річною донькою робили фотографії з чистими аркушами паперу у впізнаваних локаціях Одеси, а потім відправляв світлини до Росії.

«Російські пропагандисти домальовували на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі рупори Кремля розганяли змонтовані фейки на російському ТБ та у телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського підпілля», – повідомили у СБУ.

Ще один затриманий – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який під час проповідей виправдовував російські атаки на об’єкти цивільної інфраструктури України.

Священникам оголосили підозри у виправдовуванні російської збройної агресії проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ). Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив Ореста Березовського, більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія, українського громадянства. За даними СБУ, Березовський з 2002 року мав російське громадянство, але намагався приховати цей факт.