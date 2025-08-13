Емма Стоун на прем'єрі «Еддінгтона» на Каннському кінофестивалі

Мало хто з акторів пройшов такий драматичний кар’єрний шлях, як Емма Стоун. Зараз їй лише 36 років. Але вона вже взяла участь у майже пів сотні проєктів і по два рази виграла найпрестижніші світові кінонагороди як найкраща акторка – а саме «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

Зараз Емма Стоун є музою топових режисерів сучасності: Йоргоса Лантімоса («Бідолашні створіння», «Фаворитка»), Дам’єна Шазеля («Ла-Ла Ленд»). А віднедавна – й Арі Астера («Сонцестояння», «Усі страхи Бо»), який зняв акторку у головній жіночій ролі у своєму провокативному сатиричному трилері «Еддінгтон», де Стоун зіграла разом із Гоакіном Феніксом, Педро Паскалем і Остіном Батлером.

До прем’єри цієї стрічки, котра стартує в українських кінотеатрах 14 серпня, розповідаємо про кар’єрний шлях Емми: колись просто смішного дівчиська з підліткових комедій, а нині – двічі «оскароносної» суперзірки Голлівуду.

Емілі, вона ж – Райлі, вона ж – Емма

Емма Стоун на прем'єрі «Еддінгтона» у Каннах (фото Катерини Сліпченко)

Емілі Джин Стоун (в майбутньому – Емма Стоун) народилася 6 листопада 1988 року в Скоттсдейлі, штат Аризона. Її родина була далекою від світу мистецтва. Батько, Джеффрі Чарльз Стоун – засновник та гендиректор будівельної компанії-підрядника, а мати, Кріста Джин Стоун (у дівоцтві Єгер), – домогосподарка.

Емілі з дитинства була дуже артистичною. Дівчина мріяла займатися скетч-комедіями і почала брати участь багатьох постановках місцевого Молодіжного театру. Утім, батьки не ставилися до гобі дочки серйозно, тож Емілі довелося їх перекуванати. У 14 років вона зробила для них презентацію в PowerPoint з фотографіями знаменитостей, піснями Мадонни та аргументами на користь того, що її шлях лежить саме в Голлівуд. І аргументи виявилися переконливими: батьки здалися – і родина Стоунів перебралася з Аризони у Каліфорнію.

Переїхавши до Голлівуду, Емілі почала навчатися вдома і весь вільний час проводила на кастингах. Та, на жаль, їй довгий час ніяк не вдавалося отримати бодай якусь роль, тож дівчина підробляла в пекарні з виготовлення смаколиків для собак.

Проте Стоун навіть не думала кидати мрію стати акторкою. У 16 років вона зареєструвалася в Гільдії кіноакторів. Оскільки ім'я «Емілі Стоун» у списку членів Гільдії вже було зайняте, дівчина взяла псевдонім «Райлі Стоун».

Першою зйомкою Емілі/Райлі стала участь 2004 року у реаліті-шоу талантів The New Partridge Family, де дівчина навіть стала однією з переможниць. Однак шоу не змогли продати, і воно так і не вийшло на телебаченні. Утім, після цього юна акторка почала потроху отримувати роботу, але переважно в телешоу, котрі також швидко закривалися через низькі рейтинги.

Оскільки вона ніяк не могла звикнути до звучання імені Райлі, то перейменувалася вдруге: на честь Емми Бантон зі Spice Girls. Ну і просто тому, що ім’я Емма звучить більш схоже на її рідне Емілі.

Роман із Ґарфілдом і перша кінозустріч з Ґослінгом

Емма Стоун у фільмі «Еддінгтон» (кадр з фільму)

Кінодебют Емми Стоун відбувся 2007 року у підлітковій комедії «Суперперці». Хоча акторка від природи білявка, вона пофарбувала волосся в яскраво-рудий, щоб отримати роль Джулс, коханої Джони Гілла, і цей колір надовго став її візитівкою. «Суперперці» стали настільки популярними, що отримали номінацію на кілька нагород MTV Movie Awards, а Емма виграла премію Young Hollywood Award як «Нове захопливе обличчя».

Після прем’єри «Суперперців» голлівудські продюсери нарешті розгледіли талант Емми та зрозуміли, що її здатність сміятися над собою та миттєво переходити від смішного до зворушливого і навпаки є справжньою знахідкою для будь-якої комедії. Далі були ролі у фільмах «Хлопці з Беверлі-Гіллз» (2008), «Ласкаво просимо до Зомбіленду» (2009), «Легковажна Я» (2010), «Друзі по сексу» (2011).

2011 року відбулася перша кінозустріч Емми Стоун і Раяна Ґослінга – у ромкомі «Це безглузде кохання». Вже тоді між акторами на екрані була справжня «хімія», котра згодом стане особливо важливою для їхніх кар’єр. Та попри те, що «Це безглузде кохання» мало великий комерційний успіх, Емма почала втомлюватися від того, що раз у раз фактично грає одну й ту саму роль – «саркастичну кохану хлопця».

Тож акторка почала шукати інші ролі. 2011-го Емма зіграла Юджинію «Скітер» Фелан у оскароносній драмі «Прислуга» (2011). А 2012-го – відкрила для себе світ супергеройського кіно, зігравши Ґвен Стейсі у франшизі «Нова Людина-павук». Людину-павука в цій кіноадаптації коміксу зіграв Ендрю Ґарфілд, з яким у Стоун почався роман. Зіркова пара привертала багато уваги папараці, і вирішила це використати. Коли вони бачили папараці, то іноді прикривали свої обличчя плакатами, на яких було написано, що увагу до них можна конвертувати в допомогу благодійним організаціям, список яких був наведений нижче. Ендрю і Емма розійшлися у 2015 році.

«Я думаю, що надія та креативність – це дві найважливіші речі у світі»

Емма Стоун на прем'єрі «Еддінгтона» у Каннах (фото Катерини Сліпченко)

2014-го нарешті стався прорив Емми у серйозному кіно. Вона взяла участь у драмі «Бьордмен» Алехандро Гонсалеса Іньярріту, де зіграла доньку і помічницю головного героя (Майкл Кітон). Стоун настільки переконливо та сильно втілила дівчину, розчаровану в житті та в своєму батькові, що її вперше номінували на «Оскар». «Бьордмену» зрештою дісталися чотири нагороди кіноакадемії, включно з найпрестижнішими – за найкращий фільм і режисуру. І хоча Емма Стоун тоді не отримала бажаної статуетки як найкраща акторка другого плану, її талант та акторську майстерність високо оцінили як критики, так і глядачі.

Та вже за два роки вийшов «Ла-Ла Ленд» Дам’єна Шазеля – проникливий мюзикл про закохану пару, акторку Мію (Емма Стоун) і музиканта Себастіана (Райан Ґослінг), які змушені робити складний вибір між коханням і творчою самореалізацією. Стрічка отримала величезну кількість нагород: зокрема, шість «Оскарів» та сім «Золотих глобусів». І на обох цих найпрестижніших церемоніях саме Емму Стоун назвали найкращою акторкою.

Емма зізнавалася, що їй було легко зіграти Мію, адже вони долали дуже схожі труднощі на шляху до успіху. «Пам’ятаю, я вважала, що мені щастить, коли було, наприклад, п'ять прослуховувань на тиждень, навіть якщо вони ні до чого не призводили. Я думаю, що найгірше – це коли я не отримувала жодних прослуховувань, тому що це відчуття ігнорування навіть жорстокіше, ніж відмова», – говорила вона.

Але тоді час ігнорувань і відмов для Емми Стоун нарешті остаточно завершився. «Я думаю, що надія та креативність – це дві найважливіші речі у світі, – сказала вона у своїй промові на «Золотому глобусі», заохочуючи шанувальників слідувати своїм мріям. – Я звертаюся до будь-якої творчої людини, котрій зачинили двері перед носом, або до будь-кого, хто відчуває, що здається. Я ділюся цим з вами».

«Фаворитка», «Круелла» і мама

Емма Стоун у фільмі «Еддінгтон» (кадр з фільму)

2018 року розпочалася співпраця Емми Стоун із грецьким режисером Йоргосом Лантімосом – із абсурдистської історичної драми «Фаворитка», де акторка зіграла разом із Олівією Колман і Рейчел Вайс. І всі троє за цей фільм номінувалися на «Оскар» і «Золотий глобус»: Колман – за головну роль, Стоун і Вайс – за ролі другого плану.

Наступного року Емма зіграла у довгоочікуваному сиквелі «Ласкаво просимо до Зомбіленду: Подвійний постріл» (2019), а також втілила головну героїню у ігровому фільмі Disney «Круелла», заснованому на мультфільмі 1961 року «Сто один далматинець». І виконання цієї ролі принесло їй ще одну номінацію на «Золотий глобус».

А після цього акторка знизила робочу активність. У вересні 2020-го вона таємно вийшла заміж за Дейва МакКері, з яким вони познайомилися ще 2016-го на зніманнях телешоу Saturday Night Live, де МакКері працював сценаристом та режисером. Цього ж 2020-го року подружня пара заснувала власну продюсерську компанію Fruit Tree. А навесні 2021-го Емма Стоун вперше стала мамою, народивши доньку Луїзу.

«Мені дуже сподобався сценарій “Еддінгтона”, але найбільше мене привабив Арі»

Після недовгого декрету Емма Стоун тріумфально повернулася знову у фільмі Йоргоса Лантімоса – гротескних «Бідолашних створіннях» (2023), які зібрали безліч нагород, включно із другим «Оскаром» і другим «Золотим глобусом» для Емми як найкращої акторки.

Емма Стоун стала справжньою музою Лантімоса – одного із найцікавіших режисерів сучасності. Після «Бідолашних створінь» вона також знялася у його фільмі «Види доброти» (2024), а восени цього року вона з’явиться у його новій фантастичній комедії «Бугонія», прем’єра якої відбудеться на Венеційському кінофестивалі.

Але щоб знову побачити чарівну Емму на великому екрані не треба чекати осені, адже вже 14 серпня в українських кінотеатрах стартує «Еддінгтон» режисера-провокатора Арі Астера, де Стоун зіграла головну жіночу роль.

Події фільму розгортаються у невеличкому вигаданому містечку Еддінгтон в американському штаті Нью-Мехіко у розпал пандемії коронавірусу. Тут раптово загострюється протистояння між двома політичними опонентами: шерифом Джо Кроссом (Гоакін Фенікс) та мером Тедом Гарсією (Педро Паскаль). Шериф Кросс, прихильник «теорій змов», втомився від «ковідних» обмежень і вирішує балотуватися в мери, щоб змінити ситуацію. До цього конфлікту також долучається харизматичний релігійний лідер, якого зіграв Остін Батлер. А дружину шерифа, Луїзу, власне, зіграла Емма Стоун. Протистояння шерифа та мера поступово перетворює все містечко на справжнє поле бою, паралельно жорстко висміюючи поширення популізму і конспірології.

«Чесно кажучи, мені дуже сподобався сценарій “Еддінгтона”, але найбільше мене привабив Арі, – розповідає акторка. – Я люблю інші фільми Арі – “Спадковість”, “Сонцестояння”, “Усі страхи Бо”. А ще він дуже подобається мені як людина. Ми давно були знайомі, тому коли він запитав мене, чи хочу я бути частиною його нового фільму, я просто сказала “Так!”, тому що дуже-дуже хотіла працювати з Арі».