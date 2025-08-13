Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили на загальних зборах

У вівторок, 12 серпня, релігійна громада села Новокостянтинів Летичівської громади прийняла рішення перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомила пресслужба Хмельницької єпархія ПЦУ.

«Архієпископ Павло прийняв уповноважених громадою парафіян храму Успіння Пресвятої Богородиці села Новокостянтинів Хмельницького району, яка після загальних зборів переважною більшістю голосів парафіян ухвалила рішення про вихід з підпорядкування Московському патріархату та приєднання до Православної Церкви України», – повідомили в єпархії.

Архієпископ Хмельницької єпархії офіційно прийняв парафію до складу ПЦУ та засвідчив це відповідним документом.

Додамо, що на початку серпня настоятеля Хрестоводвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові звинуватили у смертельному побитті 51-річного військовослужбовця. На відео, яке опублікували з камер відеоспостереження, видно, як священник бʼє лежачого на землі чоловіка у формі. Водночас у поліції зазначили, що смерть потерпілого настала внаслідок гострого панкреатиту.