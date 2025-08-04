На опублікованому відео видно, що потерпілого декілька разів ударили по тулубу

У Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП помер 51-річний військовослужбовець. Місцевий депутат та активіст Сергій Жмурко написав на своїй сторінці у фейсбуці, що потерпілого побив пʼяний священник, проте поліція спростувала цю інформацію та повідомила, що смерть потерпілого настала від гострого панкреатиту.

За інформацією депутата Старокостянтинівської міської ради Сергія Жмурка, інцидент стався 3 серпня на території монастиря УПЦ МП на вулиці Івана Федорова у Старокостянтинові.

«Військовослужбовець ЗСУ був побитий настоятелем монастиря сумнозвісним Іоасафом Горкавчуком під час спільного вживання алкоголю. На початку вторгнення, у лютому 2022 року, група депутатів міськради виявила пʼяних і побитих монахів, на столі була закуска і горілка. З того часу настоятель злякався і притих, тепер взявся за старе», – написав Сергій Жмурко.

У понеділок, 4 серпня, пресслужба поліції Хмельниччини опублікувала допис, в якому спростувала слова депутата. За даними слідства, тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що причиною смерті став гострий панкреатит.

Водночас у соцмережах опублікували відео з камер відеоспостереження, на якому, як стверджують, видно побиття військовослужбовця священником. Нападник кілька разів бʼє потерпілого руками та ногами, стає ногою на горло, а згодом перетягує ще живого чоловіка на доріжку.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «природна смерть»). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.