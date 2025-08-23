Священнику оголосили про підозру за вбивство військового у Старокостянтинові
Священник у стані алкогольного сп’яніння до смерті побив 51-річного чоловіка
Прокурори повідомили про підозру священнику, який у стані алкогольного сп’яніння під час суперечки побив до смерті 51-річного чоловіка на території чоловічого монастиря УПЦ у Старокостянтинові. Про це у суботу, 23 серпня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.
Відомо, що трагічний інцидент стався в серпні 2025 року. Як пише «Суспільне», комісійну судово-медичну експертизу щодо військового, тіло якого знайшли на території чоловічого монастиря УПЦ у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, завершили. На основі висновку експертів у справі встановили підозрюваного.
«За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури 46-річному чоловікові повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Слідчі встановили, що священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком й під час суперечки він побив його. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.
«Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі», – додали прокурори.
Нагадаємо, мова йде про священнослужителя Іоасафа Грокавчука. Раніше пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ МП повідомляла, що його відсторонили від виконання обовʼязків на період розслідування.