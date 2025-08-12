Девелопери – це ті, хто створює нову інфраструктуру

Довкола будівництва нових житлових комплексів досить часто виникають суперечки та конфліктні ситуації. Місцеві мешканці можуть виступати проти зведення багатоповерхівок, адже вважають, що це спотворює міський простір, нищить громадські місця чи створює новий проблемний мікрорайон.

Проте насправді будівництво, яким займається відповідальний девелопер, – це розвиток міста та створення в ньому нових можливостей, впевнений співзасновник компанії LEV Development Олександр Островський.

Девелопери – це ті, хто створює нову інфраструктуру: не лише будинки, а й подвір'я, сквери, школи, простори для дозвілля. І якщо ці процеси – якісні, а проєкти втілюються з урахуванням соціальної відповідальності, місто стає більш комфортним для життя.

«Людина може заробляти кілька тисяч доларів, але вона не буде відчувати себе гідно, якщо житиме в пошарпаному будинку, в якому постійно будуть проблеми з каналізацією, в подвір'ї – ями на дорогах і тротуарах, а на газонах будуть паркуватися авто. Тому одна з причин, чому люди переїжджають в інше місто чи навіть країну, – це саме пошук цього гідного життя. Життєвий простір – це така ж цінність для суспільства, як освіта, медицина чи безпека», – говорить Олександр Островський.

Будівництво на закинутих ділянках чи на місці занедбаних об'єктів дозволяє вдихнути нове життя в простір та дати йому поштовх для розвитку. Адже сучасні житлові комплекси – це не тільки квадратні метри, а й нові школи, садочки, аптеки, різноманітні магазини, це кав'ярні та ресторани, фітнес-центри та салони краси, це якісне освітлення на вулицях з новими дорогами, нові дитячі й спортивні майданчики.

Якість будівництва сучасних ЖК – на зовсім іншому рівні, ніж у будинків, які зводилися 20 – 30 років тому. Вони мають кращу шумоізоляцію, енергоефективність, системи безпеки та внутрішні комунікації. А коли все необхідне для комфортного і гідного життя є поруч, тоді причин для переїзду стає значно менше.

Крім того, нові ЖК не лише покращують міське середовище, а й підвищують цінність нерухомості поруч з ним. А саме будівництво позитивно впливає на економіку міста завдяки створенню нових робочих місць, сплаті податків та розвитку інфраструктури довкола.

«Сучасні проєкти житлових комплексів – це філософія. Відкриті двори, інтегровані в міське середовище, дозволяють змінити культуру сусідства. Замість огорож і ізоляції – співжиття та доступність. Це нова етика міста – не замикатися, а запрошувати. І такі простори вже змінюють Львів, Київ, Дніпро», – пояснює Олександр Островський.

Відповідальне будівництво – це оновлення країни в бік покращення якості життя людей та підвищення привабливості міських просторів. Це особливо важливо, якщо ми хочемо втримати молодь в Україні, впевнений співзасновник компанії LEV Development.

«З девелоперами не варто боротися – з ними слід співпрацювати задля вдосконалення всіх процесів. Бо лише разом – через вимогливого покупця, відповідального забудовника, далекоглядну владу – ми збудуємо країну, в яку захочеться повертатися», – переконаний Олександр Островський.

Зараз триває будівництво кількох комплексів LEV Development, які якнайкраще відображають філософію нових міських просторів: це Soul Park, Hygge Lux, Perfect Life, Silent Park, Feel House.

