ЖК Soul Park – це новий спосіб життя у великому місті і водночас на природі

На вулиці Пилипа Орлика поруч із Замарстинівським лісопарком на північній околиці Львова LEV Development анонсував новий житловий комплекс з унікальною концепцією – park city living. ЖК Soul Park – це не просто житловий квартал, а ціла екосистема для комфортного життя в балансі між динамікою міста та внутрішньою гармонією людини.

Локація, натхненна природою

ЖК Soul Park – це новий спосіб життя у великому місті і водночас на природі. На території передбачені зелені зони, двір без машин, продумані публічні простори та власне водне плато, вздовж якого розташований променад для прогулянок та відпочинку. Все це дає можливість резидентам комплексу жити не просто біля парку, а у власному парку – поруч з водою та з чистим повітрям, не забрудненим викидами авто.

Житловий квартал розташується на ділянці площею 3,6 га і передбачає будівництво понад 40 тис. м² житлових і комерційних площ.

Інфраструктура для комфортного проживання

Усередині комплексу резиденти матимуть усе необхідне для комфортного проживання. На площі 2100 м² будуть розташовуватися магазини, кав’ярні, ресторани, фітнес-зали, сервіси, офіси та навчальні заклади. Крім того, на території передбачені зони для занять спортом та роботи на свіжому повітрі, велодоріжки, дитячі майданчики, місця для барбекю, оточені зеленими насадженнями. Також для потреб мешканців пропонують просторий підземний паркінг.

Територія комплексу не матиме парканів і буде повністю відкрита для всіх містян. Водночас безпека – один з пріоритетів девелопера, і її забезпечуватиме сучасна система відеонагляду та цілодобова охорона.

Із комплексу можна легко дістатися до центру міста та інших його районів завдяки зручній транспортній розвʼязці. Неподалік ЖК Soul Park – торгівельно-розважальний комплекс з кінотеатром, басейном, розважальними зонами для дітей, супермаркетом і безліччю магазинів.

Особливості комплексу

ЖК Soul Park – це сучасна архітектура в скандинавському стилі. Каскадні будівлі доповнюються просторими терасами, балконами та затишними патіо. Мала поверховість (до 6 поверхів) забезпечує просторі краєвиди та максимальне природне освітлення. Девелопер пропонує квартири різної площі та класу із продуманим зонуванням, щоб кожен охочий міг знайти найкращий варіант під свої потреби чи потреби цілої родини.

На найвищих поверхах – представницькі квартири зі стелями у 3 м, покращеною шумоізоляцією та просторими терасами з видом на парк. Також ці поверхи матимуть дизайнерські холи.

Новий проєкт LEV Development – це не тільки архітектура, це стратегія відродження Львова через мікрорайони, які дбають про людину і всі її потреби. Тут ергономічна архітектура, продумані планування квартир, гармонійні публічні простори. Людина у центрі уваги – це головна філософія усіх проєктах компанії LEV Development, і Soul Park – не виключення.

До 31 липня діє ексклюзивна пропозиція – отримуйте знижку -5% на квартири та паркінги в цьому комплексі при 100% оплаті.

Дізнатися детальніше про планування та умови придбання житла в ЖК Soul Park можна за телефоном: (067) 0000 242 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів:

вул. Малоголосківська, 30;

вул.Пилипа Орлика, 30.

м. Винники: