Комплекс Soul Park буде розташований на вул. Пилипа Орлика а околиці Львова

Компанія LEV Development анонсувала будівництво нового житлового комплексу бізнес-класу SOUL PARK у затишному районі Львова. Проєкт передбачає ексклюзивну колекцію квартир із патіо на перших поверхах, відкритими терасами на представницьких поверхах, із яких відкриється унікальна панорама на центр Львова.

Концепція SOUL PARK

Над архітектурною концепцією нового проєкту LEV Development працювала команда досвідчених фахівців архітектурно-інжинірингової компанії AVR Development. При розробці проєкту ЖК SOUL PARK архітектори надихалися сучасною скандинавською архітектурою, що орієнтована на людиноцентризм, екологічність і відкритість.

Сучасний житловий комплекс буде побудований за концепцією park city living, що поєднує комфорт міського життя з перевагами природи. Житловий комплекс буде розташований на вул. Пилипа Орлика на ділянці площею 3,6 га. Він передбачає будівництво понад 40 тис. м2 житлових і комерційних площ.

«Перевагою цього житлового комплексу є те, що його мешканці зможуть відчути як переваги комфортного життя за містом, так і у місті, оскільки ділянка проєктування розташована за 4,5 км від центру Львова, однак вже за кілометр від ЖК є великий торговий центр, що закриває більшість потреб мешканців», – розповів директор із розвитку бізнесу AVR Development Роман Романець.

Про проєкт

Загалом висота комплексу буде змінною та варіюватиметься до шести поверхів. Житлові секції запроєктовані на верхніх поверхах будинків, що матимуть каскадні фасади. Саме такий проєкт будівлі дозволяє облаштувати стильні тераси, з яких відкриваються краєвиди на парк і місто. Крім цього, строкаті фасади забезпечуватимуть затінення внутрішніх дворів.

Архітектори також подбали про стильні та просторі холи, що завдяки вдало підібраним дизайнерським рішенням та кольоровій гамі не втрачатимуть актуальності впродовж років.

У житловому комплексі SOUL PARK можна буде придбати квартири різної площі та класу. Зокрема, архітектори подбали про грамотне зонування квартир, коли кожен квадратний метр враховує спосіб життя, уподобання і склад сім'ї.

«Комплекс умовно поділений на три житлові квартали та освітню зону. Комфортний простір забезпечений завдяки малоповерховості ЖК та невеликому масштабі забудови. Натомість рішення з благоустрою забезпечують максимально живе середовище», – розповіла архітекторка Марія Щербакова.

Ціни на помешкання стартують від 1350 доларів за м2. На етапі початку продажів діють вигідні пропозиції, зокрема знижки для військових, мешканців тимчасово окупованих територій та тих, хто втратив житло. Загалом такі вигідні пропозиції дозволяють заощадити від 10% від загальної вартості житла.

Переваги для мешканців ЖК SOUL PARK

Крім комфортних та просторих квартир, проєктанти SOUL PARK подбали й про загальну концепцію житлового комплексу – від комерційних площ до відпочинкових зон і школи. Зокрема, розмістять комерцію, що зможе задовольнити всі першочергові потреби мешканців – магазини, кафе, супермаркети, ресторани, фітнес-центри, офіси тощо.

На перших поверхах ЖК розмістять комерцію

Двори комплексу будуть вільними від автомобілів, що робить їх безпечними та просторими зонами відпочинку. Загалом у межах комплексу запроєктовані поліфункціональні громадські простори для прогулянок, спорту та відпочинку. Натомість для мешканців пропонують просторий підземний паркінг.

Двори ЖК Soul Park будуть закритими від автомобілів

«Ландшафтними рішеннями ми хотіли забезпечити створення такої дикої природи та, водночас, пов’язати її із загальною інфраструктурою та комерцією комплексу. Крім цього, ми запланували експлуатовані покрівлі, що також можуть слугувати додатковим озелененням та додатковим місцем для дозвілля мешканців», – пояснює Марія Щербакова.

У третій та четвертій чергах будівництва заплановане зведення молодшої школи та дитячого садка, що зможе забезпечити потреби мешканців ЖК.

«Сім’ї з дітьми, які мешкатимуть у SOUL PARK, не будуть хвилюватися, де навчатимуться їхні діти, адже під школу і дитсадок на території ЖК відведена окрема ділянка», – додає Роман Романець.

Таким чином SOUL PARK є не просто житловим комплексом, а простором за концепцією «місто в місті», де всі першочергові потреби можна закрити, не виходячи за межі ЖК. При цьому, мешканці отримають простору територію посеред лісу, комфортне місце для душі, де сучасні архітектурні рішення екологічно поєднані з природнім ландшафтом.

Дізнатися детальніше про планування та умови придбання житла в Soul Park можна за телефоном: (067) 120 22 30 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів, вул. Малоголосківська, 30;

м. Винники, вул. Галицька.

Додамо, що презентація комплексу SOUL PARK відбулася 31 січня у LEV Lifestyle hotel на вул. Шевченка, 73, який LEV Development відкрив у вересні 2024 року.