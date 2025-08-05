Квартири в ЖК Perfect life можна придбати через програму «єОселя»

У Винниках неподалік лісопарку LEV Development зводить житловий комплекс бізнес-класу – ЖК Perfect Life. Це комплекс, у якому ідеально поєднується простір для роботи, відпочинку та загалом комфортного життя для кожного з його мешканців.

Локація поруч з природою

Житловий комплекс Perfect Life будується поблизу Винниківського лісопарку, де протікає річка Марунька та розташовуються Чортові скелі, Медова печера й туристична пам'ятка «Цісарська криниця». У парку можна відпочити всією родиною або ж навпаки побути наодинці з природою і власними думками, зайнятися пробіжкою або йогою на свіжому повітрі.

Perfect Life будується поблизу Винниківського лісопарку / Фото LEV Development

За 3 хвилини на авто – Emily Resort, відпочинково-рекреаційний комплекс із мальовничим озером, власним гірськолижним спуском та підйомниками, зоною для тюбингу, трасою для гірських велосипедів, басейнами, рестораном, готелем і спа. Тут можна зарядитися енергією після робочого дня, відновити сили на вихідних або влаштувати власний день тиші та турботи про себе.

Територія для життя, зручна для кожного

Територія Perfect Life буде під відеонаглядом, що гарантує спокій та безпеку всім його мешканцям. Подвір'я буде пішохідним і без машин, щоб жителі та їхні гості могли насолоджуватися чистим повітрям, тишею та спокоєм. Натомість на території облаштують сади з квітами, променадні алеї, сучасний і безпечний дитячий майданчик, а для авто – просторий підземний паркінг.

Територія Perfect Life буде під відеонаглядом / Фото LEV Development

Територія ЖК Perfect Life максимально продумана як для комфортного відпочинку, так і для безпроблемної роботи.

Водночас девелопер пропонує й ідеальний простір для особистого бізнесу поруч із домом, адже в ЖК передбачена комерційна нерухомість на перших поверхах. Власний робочий кабінет, всі необхідні магазини, кафе, аптеки: усе необхідне – за кілька кроків від вашої квартири.

Останні поверхи будинків – представницькі, з винятковою приватністю та ексклюзивністю / Фото LEV Development

Багатофункціональна архітектура

Архітектурна концепція житлового комплексу – продумана, багатофункціональна та сучасна. Це новаторський погляд на створення та поєднання житлового, робочого та відпочинкового просторів.

Дизайнерські холи – те, що робить кожен ЖК від LEV Development особливим. На перших поверхах, крім комерції, передбачені також квартири з просторими патіо і розсувними системами.

Останні поверхи будинків – представницькі, з винятковою приватністю та ексклюзивністю. Тут діють персональні електронні перепустки, покращена шумоізоляція, високі стелі, килимова плитка, замки преміум-класу – все необхідне для атмосфери повного спокою та комфорту найвищого класу.

На території облаштують сади з квітами, променадні алеї, сучасний дитячий майданчик / Фото LEV Development

Мрієте про нову квартиру або паркінг у житловому комплексі Perfect Life? Не варто зволікати! Тільки з 1 до 31 серпня 2025 року LEV Development дарує знижки до -10% на квартири та до -12% на паркінги!

Бронювання за телефоном (067) 0000 242 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів:

вул. Малоголосківська, 30;

вул.Пилипа Орлика, 30.

м. Винники:

вул. Галицька, 3

Також LEV Development пропонує можливість придбати квартири в ЖК Perfect life через програму «єОселя», а також спецпропозицію для ЗСУ й тих, хто втратив житло.