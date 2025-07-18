Відкриті середовища – це сучасний тренд

За останні 10 років в Україні докорінно змінилися погляди на будівництво житлових кварталів та те, що робить їх комфортними для мешканців.

Співзасновник девелоперської компанії LEV Development Олександр Островський каже, що живе в будинку, який 10 років тому був одним із найсучасніших проєктів на ринку, проте зараз за сучасними вимогами він його вже не влаштовує.

У чому причина і яке житло зараз можна назвати комфортним?

ЖК Silent Park / Фото LEV Development

Вийти за межі квартири

За словами Олександра Островського, раніше покупці звертали увагу лише на параметри самої квартири:

кількість кімнат, площа;

ціна за квадратний метр;

наявність комунікацій – газу, електропостачання, водовідведення.

Натомість тепер для людей важливими є не лише стіни власного помешкання, а й те, де ці стіни розташовані:

зручність простору;

наявна поруч із ЖК інфраструктура;

естетика та екологічність середовища.

ЖК Hygge Lux / Фото LEV Development

Все частіше від потенційних покупців можна почути питання: «Як виглядатиме подвір'я? Скільки буде дерев і клумб? Чи є дитячі майданчики та зони? Як облаштовані зони для відпочинку і занять спортом? Які зручності є поруч з ЖК – парк, кінотеатр, спортивний зал? Яка транспортна розв'язка?».

«Українці почали більше подорожувати і бачити приклади комфортного житла в інших країнах і містах – у Кракові, Відні, Берліні. Тепер вони не хочуть повертатися просто в бетонні нетрі. Вони бачать за кордоном чисту вулицю, де не треба мити туфлі після дощу, і хочуть жити там. І для девелоперів в Україні це виклик – забезпечити для мешканців такі умови, щоб вони хотіли жити тут. Зараз ми будуємо не просто будинки – ми будуємо середовище, вулиці, навіть країну. Бо житло – це не тільки те, що всередині багатоповерхівки», – пояснює Олександр Островський.

Відкриті простори, які змінюють місто і його мешканців

Відкриті середовища без зайвих парканів – це сучасний тренд, який змінює не лише зовнішній вигляд міста, а і його культуру. Така відкритість формує нове уявлення про міське життя. Таким чином девелопери перетворюються зі звичайних бізнесменів у агентів змін, які впливають на безліч середовищ та формують культуру комфорту, архітектури, чистоти, громадського простору, переконаний Олександр Островський.

ЖК Perfect Life / Фото LEV Development

«Насправді ми не вигадали нічого нового. Ми подорожуємо світом, дивимося на найкращі приклади житлових кварталів – і втілюємо їх тут. Тепер будівництво – це не просто про житлові метри, це про зміни і про сенси, які допомагають створити країну, в яку хочеться повернутися. Адже ми хочемо, щоби люди залишались жити вдома, в Україні», – пояснює девелопер.

Зараз триває будівництво кількох комплексів LEV Development, які якнайкраще відображають філософію нових міських просторів: це Soul Park, Hygge Lux, Perfect Life, Silent Park, Feel House.

ЖК Feel House / Фото LEV Development

Дізнатися про них більше, про планування та умови придбання можна на сайті девелопера, за телефоном: (067) 0000 242 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів:

вул. Малоголосківська, 30;

вул. Пилипа Орлика, 30.

м. Винники: