За російських власників завод виготовляв побутову хімію під брендами «Ушастий нянь», «Сарма», «Мистер Чистер», «Лотос»

Фонд державного майна у межах великої приватизації продав активи заводу «Вінницяпобутхім», який раніше належав російській компанії «Невская косметика». Аукціон відбувся у середу, 13 серпня. Переможна пропозиція за об’єкт – 608 млн грн, що вдвічі більше від стартової ціни.

За даними «Prozorro.Продажі», на аукціоні змагалися двоє учасників – ТОВ «Афіна-Груп» та ТОВ «Укр Стіл Груп». Стартова вартість лота (100% статутного капіталу) становила 301,4 млн грн (без урахування ПДВ).

Перемогла компанія «Афіна-Груп» з найвищою заявкою у 608,1 млн грн, що удвічі більше від початкової ціни. Згідно з даними YouControl, вона належить співвласникам мереж супермаркетів Varus та побутової хімії та косметики Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.

Згідно з умовами, майбутній власник зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та розплатитися за боргами. Він також повинен не передавати активи особам, пов’язаним з Росією.

«Сьогодні відбувся аукціон з продажу 100% акцій «Вінницяпобутхім». Цей актив, раніше пов’язаний із російським олігархом, було повернуто державі за рішенням Вищого антикорупційного суду. І сьогодні він отримує нового власника», – повідомив у фейсбуці міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Раніше завод «Вінницяпобутхім» раніше належав російській компанії «Невская косметика» (власники – російські олігархи Віктор Кононов і Владімір Плєсовських). На підприємстві виготовляли порошки та мийні засоби ТМ «Ушастий нянь», «Сарма», «Мистер Чистер», «Лотос», «Макс» тощо.

Як писав Forbes Україна, «Невськая косметика» придбала «Вінницяпобутхім» у її топменеджменту у 2006 році. Купівля підприємства обійшлася компанії не менш ніж у 5 млн доларів.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім через АРМА передали в управління компанії «Крайтекс-Сервіс» із групи Руслана Шостака і Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з «Ушастого няня» на «Вухастик».

У червні 2024 року Мінʼюст ініціював передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави. За рік АРМА і «Крайтекс-Сервіс» підписали договір про припинення управління активами «Вінницяпобутхім», які передали Фонду держмайна для приватизації.