Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов мін’юсту та передав у дохід держави завод побутової хімії «Вінницяпобутхім», яким володів російський олігарх Віктор Кононов. Про це у четвер, 25 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, Віктор Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної російської компанії «Невская косметика», якій належали активи «Вінницяпобутхім», що розташоване в Україні. На підприємстві виробляли косметичну продукцію та побутову хімію таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», Sarma.

Російський мільярдер Віктор Кононов, за даними СБУ, публічно схвалював розпочату Росією війну проти України та є одним із ключових «донорів» бюджету країни-агресора. Відповідно до рішення ВАКС, у дохід держави передали 100% акцій компанії, а також усіх її банківські рахунки, промислові потужності, транспорт та нерухомість. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн.

Зазначається, що щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, керівництво компанії намагалося вивезти її з України під виглядом гуманітарного вантажу, вироставши для цього символіку Червоного Хреста. Втім, Служба безпеки викрила цей план та заблокувала вивезення продукції у липні 2022 року.

Наразі триває розслідування, розпочате за трьома статтями Кримінального кодексу України: зловживання повноваженнями службовою особою (ч. 2 ст. 364-1), незаконні дії щодо арештованого майна (ч. 1 ст. 388), незаконне використання символіки Червоного Хреста (ч. 1 ст. 445).