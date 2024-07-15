«Межигірʼям» керуватиме експодатківець Сергій Юзвенко

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління державі арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у понеділок, 15 липня.

Олена Дума пояснила, що йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. Розслідування привласнення майна Януковичем проводили детективи НАБУ за підтримки САП. З 2014 року за його збереження відповідали активісти. За її словами, підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території «Межигір’я».

«Комісія у складі представників ДУ “Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “МЕЖИГІР’Я”, Центрального МТУ АРМА, Фонду держмайна та САП оглянула понад 25 тис. одиниць рухомого майна, розміщених у 121 будівлі та споруді», – зазначила Дума.

Найбільшим об’єктом на території комплексу є музей «Хонка», що налічує 3600 одиниць майна. У ньому було виявлено понад 500 цінних об’єктів, які раніше не були описані: твори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри та інше. Відтак усі надходження від функціонування державного «Межигір’я» тепер йтимуть до державної скарбниці, додала очільниця агентства.

12 липня ГО «НПУ “Межигір’я”» повідомила, що більше не працює і не несе відповідальності за майно та стан парку.

«Державна установа бере на себе зобов’язання з налагодження подальшої роботи парку та відповідальність за збереження схоронності майна, життя тварин та птахів на території, зелених насаджень та цілісно-майнового комплексу в цілому. Парк не працює», – прокоментували там.

Зазначимо, після втечі Віктора Януковича упродовж 10 років територією у 140 га «Межигірʼя» опікувалась громадська організація «НПУ “Межигір’я”». У 2018 році слідчі Генпрокуратури передали «Межигір’я» агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для пошуку керівника для парку. Згодом, у листопаді того ж року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували. У 2019 році перемогло ТОВ «Скомпані», однак, за інформацією ЗМІ, керував компанією помічник колишнього депутата від «Партії регіонів» Євгена Мураєва.

У липні 2023 року Верховна Рада визнала «Межигір'я» пам'яткою загальнодержавного значення, а в серпні президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції «Межигір’я». Журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що від громадської організації, «Межигірʼя» переходить до державної установи, якою керує Сергій Юзвенко. За інформацією журналістів, Юзвенко не має досвіду керування парками, але працював податківцем на Донеччині та слідчим податкової на Київщині. У своїй декларації Сергій Юзвенко вказав 90 тис. доларів готівкою, а також будинок, квартири й автівки, які зареєстровані на його родичів.