Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 14 липня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я», повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. За це рішення проголосував 241 народний депутат.

Законопроект передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» загальною площею 138,5937 га, а також створення адміністрації парку;

Як додав Мельничук, парк створюється за рахунок земель державної власності, розпорядником яких є Кабмін, що виступає від імені держави. Всі земельні ділянки надаються парку в постійне користування.

«Перетворення парку на пам'ятку, що охороняється законом, сприятиме відновленню видів тварин і рослин, збереженню біорізноманіття на території. Під захистом опиняться рідкісні види, які занесено до Червоної книги», – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, «Межигір’я» було улюбленою резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, який фактично приватизував її. Після втечі Януковича за кордон у лютому 2014 року територію відкрили для відвідувачів. Тут пропонували зробити дитячий оздоровчий центр. У 2017 році суд повернув «Межигір’я» у державну власність.

У 2022 році Україна почала працювати над перетворенням колишньої резиденції на державний парк-пам'ятку.