СБУ не називає ім'я ексрегіонала, однак опублікувала світлину, на якій зображені Віктор Янукович та Микола Янковський

В Україні арештували майно та активи довіреної особи Віктора Януковича на понад 1 млрд грн, якого підозрюють у фінансуванні збройних формувань, підконтрольних Росії. Про це у четвер, 18 липня, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ, арештовані банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та земля біля столиці, а також сім елітних автомобілів, серед яких Maybach. Зазначається, що фігурант був довіреною особою Віктора Януковича та входив до забороненої «Партії регіонів».

За даними слідчих, ще до початку повномасштабного вторгнення колишній народний депутат виїхав за кордон та організував гуртове виробництво медпрепаратів для збройних формувань терористів «ДНР». Йдеться, зокрема, про знеболювальні препарати для аптечок російських військових та військових шпиталів у псевдореспубліках. Для виробництва медикаментів ексрегіонал використав підконтрольну йому фармакологічну кампанію у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

«Після відкриття рахунків у “республіканському банку ДНР” підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації “ДНР” податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань», – йдеться у повідомленні.

Ексрегіоналу та його спільникам повідомили про підозру у фінансуванні тероризму, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що СБУ не називає ім’я ексрегіонала, майно якого арештували, але низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Миколу Янковського. Крім того, СБУ опублікувала фото з арештованого будинку, на світлині зображені: Віктор Янукович, його син та колишній регіонал Микола Янковський.