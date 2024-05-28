Фонд держмайна готуватиме траулер до продажу

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Алєксандра Верховського вартістю понад 1 млрд грн, інформує у вівторок, 28 травня, прес-служба СБУ.

Йдеться про великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ добудовувався на заводі у Миколаєві.

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Націоналізований траулер був складовою торговельного флоту підсанкційного олігарха Алєксандра Верховського, який входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України.

«Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України», – зазначають в СБУ.

Слідчі з’ясували, що для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих розповіла, що Олександр Верховський у період з 2012 по 2017 роки був членом Ради федерації Федеральних зборів Російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ. Як член Ради, Верховський у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року він заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України.

За словами Інни Богатих, у міністерстві чекатимуть пʼять днів, протягом яких на рішення суду зможуть подати апеляцію. Після чого Фонд держмайна готуватиме актив до продажу, гроші від якого наповнять держбюджет.

Додамо, нещодавно Україні вдалось вперше надати статусу українського судна одній з найбільших у світі яхт, яка належала колишньому нардепу та зраднику Віктору Медведчуку. З 15 травня на 92-метрову яхту Royal Romance поширилась українська юрисдикція.