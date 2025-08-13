Юрій Хороших був депутатом Ковельської районної ради двох скликань

У Ковелі внаслідок наїзду вантажівки загинув 48-річний ексдепутат районної ради Юрій Хороших. Посадовець намагався зупинити автомобіль, який самовільно викотився з гаража. Про це йдеться у сюжеті телекомпанії «Аверс» від 12 серпня.

Аварія сталася ввечері 11 серпня на вулиці Брестській у Ковелі. За інформацією правоохоронців, місцевий житель помітив, що завантажена вантажівка самовільно викотилася з гаражного приміщення. Намагаючись зупинити транспорт, чоловік не втримався та впав під переднє колесо. Від отриманих травм він помер у реанімації.

Журналістам «Аверсу» з власних джерел стало відомо, що загиблим є депутат сьомого скликання Ковельської районної ради Юрій Хороших. З травня 2005 року посадовець займався підприємницькою діяльністю, був депутатом Ковельської районної ради двох скликань – 2010-2015 та 2015-2020 років.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила ZAXID.NET, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) та ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Водночас детальнішої інформації про ДТП правоохоронці не розголошують, аргументуючи це таємницею досудового розслідування.