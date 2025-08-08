Смертельна аварія сталася 16 липня 2021 року поблизу села Голосків Хмельницького району

Летичівський районний суд Хмельницької області виніс вирок 43-річному Віктору Хвостенку за смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі Toyota Highlander виїхав на зустрічну смугу та врізався у Mercedes. Водій останнього загинув, а його малолітній син тяжко травмувався. Винуватцю призначили шість років тюрми та зобовʼязали компенсувати рідним загиблого майже 2 млн грн.

Як йдеться у вироку від 6 серпня, аварія сталася 16 липня 2021 року поблизу села Голосків Хмельницького району. За даними слідства, водій автомобіля Toyota Highlander під час обгону перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з легковиком марки Mercedes, в якому їхав мешканець Тернополя із малолітнім сином.

«Намагаючись уникнути зіткнення, тернополянин почав гальмувати та виїхав на узбіччя. Проте автомобіль Toyota Highlander повернув туди ж, унаслідок чого відбулося зіткнення. Водій автомобіля Mercedes загинув на місці події на очах у свого сина. Хлопчик отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Тяжко травмувалася також пасажирка автомобіля Toyota», – йдеться у матеріалах справи.

Під час судового розгляду справи Віктор Хвостенко заперечував свою провину. Чоловік розповів, що дійсно здійснював обгін, проте Mercedes нібито сам врізався у нього, коли він перебував на узбіччі. Далі, за словами обвинуваченого, його автомобіль почав котитись у зворотному напрямку, перевернувся та опинився на даху.

Водночас дружина загиблого зауважила, що обвинувачений після аварії з нею не контактував, вибачення не просив і допомоги не пропонував. Просила призначили водієві автомобіля Toyota Highlander відповідне покарання.

Суддя Дмитро Цибульський визнав Віктора Хвостенка винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) та призначив шість років увʼязнення без права керувати транспортними засобами на два роки. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний компенсувати рідним загиблого 1,9 млн грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.