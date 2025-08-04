Хмельницький міськрайонний суд 4 серпня виніс вирок винуватцям смертельної ДТП

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок водіям спортивного мотоцикла та легковика за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. У результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на тротуар, де стояла 11-річна дівчинка – від отриманих травм вона померла у лікарні. Про це повідомила 4 серпня пресслужба Офісу генпрокурора України.

Аварія сталася 19 жовтня 2019 року на перехресті у Хмельницькому. За даними слідства, водій спортивного мотоцикла вдвічі перевищив допустиму швидкість руху, а водій автомобіля Mercedes-Benz E220, громадянин Туреччини, під час повороту ліворуч не надав йому перевагу в русі.

Унаслідок зіткнення мотоцикл відкинуло на 11-річну дівчинку, яка стояла на тротуарі та чекала зеленого світла. Від отриманих травм дитина померла того ж дня у лікарні.

«Після скоєння ДТП іноземець залишив територію України. Його оголосили в міжнародний розшук. У листопаді 2021 року чоловіка затримали та екстрадували до України. Водія мотоцикла затримали одразу після ДТП. У 2021 році його засудили до шести років ув'язнення. Верховний Суд скасував попередній вирок для спільного розгляду та після екстрадиції другого обвинуваченого справу об’єднали», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав обох водіїв винними за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).

Громадянин Туреччини добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини, зазначили в Офісі генпрокурора. Тож йому призначили 3 роки 9 місяців увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

«Врахувавши визнання вини громадянином Туреччини, відшкодування моральної шкоди батькам дитини в розмірі 1 млн грн, вік 75 років, стан здоров’я та позицію потерпілих, суд звільнив його з-під варти в залі суду у зв’язку із повним відбуттям покарання в слідчому ізоляторі», – зазначили у відомстві.

Водієві мотоцикла призначили 5 років 8 місяців позбавлення волі з таким же додатковим обмеженням. Таку міру покарання визначили у зв’язку з визнанням вини, позитивною характеристикою та наявністю на утриманні двох дітей. Мотоцикліст також має сплатити потерпілим 500 тис. грн моральної шкоди.