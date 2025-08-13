Яблучний тарт – приклад простої, але вишуканої класики французької випічки. Хрумке пісочне тісто з нотками мигдалю поєднується з ароматною яблучною начинкою, приправленою корицею, ваніллю та лимонною цедрою. Рецепт від Кamelena.

Інгредієнти:

тісто:

борошно – 200 г;

вершкове масло – 100 г;

цукрова пудра – 50 г;

подрібнений мигдаль або мигдальне борошно (не обов’язково) – 30 г;

яйце – 1 шт.;

сіль – дрібка;

розпушувач – дрібка;

начинка:

яблука – 700 г (приблизно 4 шт.);

цукор – 50-80 г;

вершкове масло – 30 г;

ванільний цукор – 10 г;

цедра лимона – з половини плоду;

кориця – 0,5 ч. л.;

для верху:

яблука – 700 г (приблизно 4 шт.);

лимонний сік – 1-2 ст. л.;

цукор – 2-3 ч. л.

Спосіб приготування:

У чашу кухонного комбайна всипте борошно, цукрову пудру, мигдальне борошно (за наявності), дрібку солі та розпушувач. Перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і збийте до стану крихти. Вбийте яйце й знову коротко змішайте, щоб утворилось однорідне тісто. Сформуйте кулю, загорніть у плівку й покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Після охолодження розкачайте тісто у пласт. Перенесіть у форму для випікання діаметром близько 26 см. Рівномірно розподіліть, сформуйте бортики, наколіть виделкою та знову поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин.

Яблука очистьте та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у миску, додайте цукор, ванільний цукор, корицю, терту цедру лимона та трохи лимонного соку. Добре перемішайте.

Прогрійте начинку в мікрохвильовій печі 5-7 хвилин до м’якості або трохи протушкуйте на плиті. За потреби злийте надлишок рідини. Додайте вершкове масло й перемішайте до повного розчинення. Остудіть начинку.

Викладіть охолоджену яблучну масу у форму з тістом і розрівняйте.

Ще раз очистьте яблука та наріжте їх тонкими скибочками. Полийте лимонним соком, перемішайте. Розкладіть скибочки поверх начинки у довільному або декоративному порядку. Посипте цукром.

Випікайте тарт у розігрітій до 180°C духовці 30-45 хвилин, поки яблука не стануть м’якими, а тісто золотистим.

Остудіть готовий тарт до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 30 хвилин. За бажанням змастіть верх нейтральною глазур’ю або желе для тортів.