Для цього рецепту потрібна стигла диня, але не занадто м’яка, інакше під час випікання вона дасть забагато соку, і шарлотка може не пропектися як слід. Всі інші інгредієнти – як для класичної шарлотки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

диня – 200 г;

200 г; цукор – 100 г;

100 г; борошно пшеничне – 100 г;

100 г; яйця курячі – 4 шт.;

4 шт.; розпушувач – 5 г;

5 г; цукор ванільний – 10 г;

10 г; кориця мелена – 3 г;

3 г; сіль – 5 г;

5 г; масло вершкове – 10 г.

Спосіб приготування:

Для приготування шарлотки з динею розігрійте духовку до 180°С. Форму діаметром 20-22 см змастіть вершковим маслом, не забуваючи про бортики.

У великій мисці збийте яйця з цукром і ванільним цукром до однорідної маси. В окремому посуді поєднайте просіяне борошно з розпушувачем та дрібкою солі. Поступово додавайте суху суміш до яєчної, акуратно перемішуючи рухами знизу вверх до гладкої консистенції.

Диню очистьте від шкірки та насіння, м’якоть наріжте невеликими кубиками.

Приготовлене тісто вилийте у форму, а зверху рівномірно викладіть шматочки дині. За бажанням посипте корицею. Випікайте приблизно 30-35 хвилин, перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона повинна виходити сухою. Після випікання залиште шарлотку у формі на 10 хвилин, щоби трохи охолола.