Ніжний сирний тарт із порічками. Рецепт дня0
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Цей тарт – випічка з хрумкою основою, ніжною сирною начинкою та кисло-солодкими ягодами. Для приготування можна використовувати як свіжу, так і заморожену порічку. Ягоди зберігають більшість вітамінів навіть після термічної обробки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
для основи:
- 180 г;
- 1 шт.;
- 150 г;
- за смаком;
- 20 г;
для начинки:
- 500 г;
- 3 шт.;
- 100 г;
- 10 г;
- 300 г.
Спосіб приготування:
Для основи приготуйте тісто: розм’якшене вершкове масло збийте з цукром і яйцем, додайте просіяне борошно, щіпку солі та замісіть однорідну масу. Загорніть тісто в харчову плівку й поставте в холодильник на 1 годину.
Потім викладіть його у форму для тарту, сформувавши бортики. Застеліть тісто пергаментом, насипте зверху сушений горох і випікайте 20 хвилин при температурі 180°C. Горох (або будь-які інші бобові, рис чи спеціальні керамічні кульки) використовують як вантаж під час випікання основи для тарту. Його насипають на пергамент поверх тіста, щоб воно не підіймалося і не деформувалося в духовці. Після випікання приберіть пергамент разом із горохом.
Для начинки кисломолочний сир збийте з яйцями, цукром і ванільним цукром до однорідності. Ягоди порічки обірвіть із гілочок, ретельно помийте та обсушіть, після чого додайте до сирної маси й обережно перемішайте.
Готову начинку викладіть у пропечену основу й випікайте ще 40 хвилин. Дайте тарту повністю охолонути у формі, потім акуратно дістаньте та перекладіть на таріль. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.