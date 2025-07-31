Цей тарт – випічка з хрумкою основою, ніжною сирною начинкою та кисло-солодкими ягодами. Для приготування можна використовувати як свіжу, так і заморожену порічку. Ягоди зберігають більшість вітамінів навіть після термічної обробки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

для основи:

борошно пшеничне – 180 г;

180 г; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; масло вершкове – 150 г;

150 г; сіль за смаком;

за смаком; цукрова пудра – 20 г;

для начинки:

сир кисломолочний – 500 г;

500 г; яйця курячі – 3 шт.;

3 шт.; цукор – 100 г;

100 г; цукор ванільний – 10 г;

10 г; червоні порічки – 300 г.

Спосіб приготування:

Для основи приготуйте тісто: розм’якшене вершкове масло збийте з цукром і яйцем, додайте просіяне борошно, щіпку солі та замісіть однорідну масу. Загорніть тісто в харчову плівку й поставте в холодильник на 1 годину.

Потім викладіть його у форму для тарту, сформувавши бортики. Застеліть тісто пергаментом, насипте зверху сушений горох і випікайте 20 хвилин при температурі 180°C. Горох (або будь-які інші бобові, рис чи спеціальні керамічні кульки) використовують як вантаж під час випікання основи для тарту. Його насипають на пергамент поверх тіста, щоб воно не підіймалося і не деформувалося в духовці. Після випікання приберіть пергамент разом із горохом.

Для начинки кисломолочний сир збийте з яйцями, цукром і ванільним цукром до однорідності. Ягоди порічки обірвіть із гілочок, ретельно помийте та обсушіть, після чого додайте до сирної маси й обережно перемішайте.

Готову начинку викладіть у пропечену основу й випікайте ще 40 хвилин. Дайте тарту повністю охолонути у формі, потім акуратно дістаньте та перекладіть на таріль. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.