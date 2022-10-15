Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплатити рахунки України за інтернет від Starlink, які компанія Ілона Маска вже не може покривати. Про це він написав 15 жовтня у Twitter.

«Підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Знайдемо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок», – йдеться в його заяві.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 15, 2022

Напередодні американський телеканал CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.

У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий «минулого місяця», тобто у вересні, ще до хвилі обурення через пропозицію Маска піти на поступки Росії щодо України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.