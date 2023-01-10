Третину терміналів спрямують на протреби ЗСУ

Німеччина надасть Україні 20 млн євро на закупівлю Starlink. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час неоголошеного візиту до Харкова 10 січня, передає прес-служба німецького МЗС.

Зазначається, що на 20 млн євро можна придбати 10 тис. наземних станцій Starlink. Третину терміналів спрямують на користь ЗСУ.

«Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати захист Батьківщини та краще захищатися від атак Росії», – йдеться в повідомленні МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у грудні Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink про закупівлю 10 тис. пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників. Їх мають відправити в Україну впродовж найближчих місяців.