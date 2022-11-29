Кабмін звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету (Starlink). Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій», – зазначив прем'єр.

Як пояснили в Мінекономіки, уряд вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ. Так, під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до інтернету (Starlink).

Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%.

«Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою», – пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Зазначимо, що у вересневому листі SpaceX повідомила Пентагону, що в Україні є майже 20 тис. терміналів Starlink. Більшість із них були повністю або частково куплені завдяки зовнішньому фінансуванню, зокрема урядів США, Польщі та Великої Британії. У листі казали, що ці джерела також сплачували близько 30% щомісячного рахунку.

Водночас Ілон Маск казав, що в Україні є понад 25 тис. терміналів Starlink, проте сплачують щомісячний рахунок менш ніж за 11 тис. Як зазначає CNN, невідомо, скільки саме терміналів Starlink використовують українські військові. А втім, видання вважає, що відключені 1300 терміналів є значною частиною. Так, станом на липень українські військові використовували приблизно 4 тис. терміналів.

SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Пізніше Ілон Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад 120 млн доларів до кінця року та близько 400 млн упродовж наступних 12 місяців. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори.

Після резонансу, що виник на тлі дописів засновника SpaceX, він повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США. Зрештою, Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні навіть без фінансування Пентагону.