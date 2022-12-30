В Україну прибула третя партія терміналів Starlink від Польщі, які встановлять у «Пунктах незламності» та на важливих об’єктах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації», – зазначив прем’єр.

Він додав, що це перша частина великої партії, яку мають привезти до кінця січня, та подякував Польщі та польському уряду за допомогу.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

За словами міністра, хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Євросоюзу вже готові розділити оплату. Водночас навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування. Федоров також наголосив, що альтернативи супутниковому зв’язку наразі немає.