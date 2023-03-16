Раніше пільгові квитки можливо було купити тільки на сайті компанії чи офлайн

«Укрзалізниця» оновила застосунок з продажу квитків, додавши до переліку пільгові квитки для людей з інвалідністю. Пільговики та їхні супровідники зможуть придбати квитки після оновлення додатку.

Про введення пільгових квитків до застосунку «Укрзалізниця» оголосила в четвер, 16 березня. Оновлений додаток тепер матиме англійську версію, доопрацьовані схеми поїздів, програми лояльності та пільгові квитки, які раніше можна було придбати тільки на сайті «Укрзалізниці» чи безпосередньо на вокзалах.

«Ми довго йшли до цього — і ось нарешті, в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супровідників! А ще — додали англійську мову в застосунок і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим», – повідомили у прес-службі компанії.

Додаток «Укрзалізниці» доступний для Android та IOS.

Зазначимо, у січні «Укрзалізниця» повідомила про зміну правил продажів квитків на популярні міжнародні рейси. Таким чином компанія хоче унеможливити перепродаж квитків. Продажі на купівлю квитків онлайн відкриватимуть за 20 днів до дати поїздки. Крім цього, всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки між 8:00 та 9:00 ранку.