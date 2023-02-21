Через недостатній вантажообіг у Європі «Укрзалізниця» запустить свій проект

«Укрзалізниця» планує вийти на європейський ринок вантажних перевезень, відтак наразі працює над створенням дочірньої компанії. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін заявив, що українським перевізникам вантажів «складно користуватися європейськими вантажними перевезеннями». За його словами, компанію для вантажних перевезень з України на європейські ринки мають намір створити до кінця 2023-ого року.

Плани зі створення окремої компанії для європейського ринку Олександр Камишін підтвердив у інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». «Ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах. На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями... Надія є [створити компанію до кінця 2023-ого], і ми робимо все, щоб вона збулася, але швидкість погоджень у Європі, на жаль, ми хотіли б, щоб це було швидше», – повідомив Олександр Камишін «Інтерфакс-Україна».

Він також уточнив, що для створення компанії-вантажоперевізника потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію та набрати команду.

Нагадаємо, минулого тижня член правління «Укрзалізниці» Вячеслав Єрьомін повідомив, що компанія відкриває чотири маршрути для перевезення українського зерна до країн Євросоюзу. Перевезення зерна планують запустити з травня 2023 року, тоді ж оголосять вартість та термін доставки. Наразі відомо, що перший потяг буде їхати до Гданська, другий до Відня, третій до Констанци і четвертий – до Стамбулу. Це будуть потяги із завантаженням у Києві.