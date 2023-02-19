«Укрзалізниця запустила два потяги з України до Польщі

У неділю, 19 лютого, в перші рейси відправились два поїзди, які «Укрзалізниця» призначила наприкінці минулого місяця – №89/73 – 74/90 Харків, Київ – Перемишль та №67/19 — 20/68 – Київ – Варшава, Хелм.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», поїзд №73/74 Харків – Перемишль відправляється з Харкова по непарних числах о 14:07. До Києва він прибуває о 21:04, а до Перемишля – об 11:13. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13:45 і прибуває до Харкова о 10:01.

Поїзд №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм відправляється з Києва щодня о 18:14, до Хелма прибуває о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуває о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправляється о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправляється о 23:45 і прибуває до Києва о 13:07.

«Поїзд №19/20 був призначений для того, щоб дати мешканцям Києва додаткове зручне сполучення з Варшавою: прибувши до Хелма, пасажири можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці», – пояснили в «Укрзалізниці».

Щодо квитків на українську частину маршруту, то вони доступні в застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».

«Ми зробили комбінований потяг – додали ще 10 вагонів нашого звичайного габариту. Широкі вагони, вони доїжджають до Хелма і там люди пересядуть вже у польські вагони. Буквально встик зручно пересядуть і в той же самий час, що й пасажири основного потяга, прибудуть до Варшави – це 10 година», – повідомив член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, пише «5 канал».

Відомо, що в потязі Київ – Хелм двері купе замикаються на замок, і вони із сигналізацією. Також є індикатори зайнятості вбиралень.