«Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків на популярні рейси
Перевізник хоче уникнути спекуляцій із перекупниками квитків
«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на популярні міжнародні рейси, щоб унеможливити перепродаж квитків. Про це повідомила прес-служба компанії.
Зазначається, що продажі на купівлю квитків онлайн відкриватимуть за 20 днів до дати поїздки. Крім цього, всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки між 8:00 та 9:00 ранку.
«Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупщиків" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі», – повідомили в УЗ.
Квитки на всі поїзди можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».