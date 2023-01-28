«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на популярні міжнародні рейси, щоб унеможливити перепродаж квитків. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що продажі на купівлю квитків онлайн відкриватимуть за 20 днів до дати поїздки. Крім цього, всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки між 8:00 та 9:00 ранку.

«Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупщиків" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі», – повідомили в УЗ.

Квитки на всі поїзди можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».