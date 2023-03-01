Нові вагони мають пандуси, спеціальні дивани і ознакування шрифтом Брайля

Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів Львів – Київ і Львів – Одеса, а також у складах низки поїздів через Львів та інші міста західного регіону. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Ідеться про останні 15 зі 100 вагонів, замовлених компанією за кошти держбюджету у 2021 році. Вони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, деякі з них можуть використовуватися і як штабні вагони.

У кожному такому вагоні передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, вхід до них є ширшим. Також у вагонах є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його кріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Інклюзивні вагони від Крюківського заводу

Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах таких поїздів зі Львова або через Львів:

Київ – Львів;

Одеса – Львів;

Дніпро – Трускавець;

Харків – Трускавець;

Харків – Івано-Франківськ;

Київ – Івано-Франківськ;

Київ – Чернівці;

Київ – Перемишль;

Запоріжжя – Перемишль.

Також нові вагони для людей з інвалідністю будуть у поїздах:

Київ – Кишинів;

Київ – Хелм;

Київ – Харків;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Кривий Ріг;

Київ – Херсон;

Київ – Одеса;

Харків – Одеса;

Харків – Хелм.

Додамо, що пасажирські вагони від «Крюківського вагонобудівного заводу» ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали основою для Поїзда Єднання, а потім – курсували як евакуаційні і для перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників. Після початку вторгнення виробництво не зупинилось.

«Крюківський вагонобудівний завод» побудував та поставив Укрзалізниці 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів для пасажирів з інвалідністю, 17 штабних купейних вагонів для пасажирів з інвалідністю на загальну суму 3,04 млрд грн, .

Додамо, що парламент 24 лютого ухвалив законопроект №8399, яким відновлено бюджетну програму з оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.