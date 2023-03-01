Укрзалізниця оновить потяги зі Львова вагонами для пасажирів з інвалідністю
Вагони вироблені на «Крюківському вагонобудівному заводі»
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Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів Львів – Київ і Львів – Одеса, а також у складах низки поїздів через Львів та інші міста західного регіону. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Ідеться про останні 15 зі 100 вагонів, замовлених компанією за кошти держбюджету у 2021 році. Вони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, деякі з них можуть використовуватися і як штабні вагони.
У кожному такому вагоні передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, вхід до них є ширшим. Також у вагонах є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його кріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.
В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.
Інклюзивні вагони від Крюківського заводу
Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах таких поїздів зі Львова або через Львів:
- Київ – Львів;
- Одеса – Львів;
- Дніпро – Трускавець;
- Харків – Трускавець;
- Харків – Івано-Франківськ;
- Київ – Івано-Франківськ;
- Київ – Чернівці;
- Київ – Перемишль;
- Запоріжжя – Перемишль.
Також нові вагони для людей з інвалідністю будуть у поїздах:
- Київ – Кишинів;
- Київ – Хелм;
- Київ – Харків;
- Київ – Запоріжжя;
- Київ – Кривий Ріг;
- Київ – Херсон;
- Київ – Одеса;
- Харків – Одеса;
- Харків – Хелм.
Додамо, що пасажирські вагони від «Крюківського вагонобудівного заводу» ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали основою для Поїзда Єднання, а потім – курсували як евакуаційні і для перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників. Після початку вторгнення виробництво не зупинилось.
«Крюківський вагонобудівний завод» побудував та поставив Укрзалізниці 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів для пасажирів з інвалідністю, 17 штабних купейних вагонів для пасажирів з інвалідністю на загальну суму 3,04 млрд грн, .
Додамо, що парламент 24 лютого ухвалив законопроект №8399, яким відновлено бюджетну програму з оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.