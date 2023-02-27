Олександр Камишін був головою управління компанії з 2021 року

Олександр Камишін оголосив, що покидає пост голови правління «Укрзалізниці». На посаді Олександр Камішин був з серпня 2021 року. Про свою відставку він повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 27 лютого.

Голова правління розповів, що звільнення узгодилось разом з віце-прем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим. «369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено», – заявив Олександр Камишін.

У 2021 році Олександр Камишін став радником Олександра Кубракова, тоді ж отримав посаду виконувача обов'язків голови правління «Укрзалізниці». Вже під час повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, Олександр Камишін став постійним головою правління компанії.

Раніше Олександр Камишін повідомив, що «Укрзалізниця» створить компанію з вантажних перевезень у Європі. Проект запланований на кінець 2023 року та покликаний полегшити вантажоперевезення в Європу для українських клієнтів, розповів Камишін 21 лютого.