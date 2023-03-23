«Укрзалізниця» запускає регулярний поїзд зі Львова до Краматорська
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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Поїзд Львів-Краматорськ курсуватиме з 8 квітня
«Укрзалізниця» у квітні запускає регулярний поїзд зі Львова до міста Краматорськ на Донеччині. Поїзд курсуватиме через день, починаючи з 8 квітня.
«Після успішного досвіду «Поїзда єднання» Укрзалізниця запускає поїзд №104/103 Львів-Краматорськ», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» у Facebook.
Рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06. У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.
Квитки на поїзд уже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.
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