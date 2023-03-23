Поїзд Львів-Краматорськ курсуватиме з 8 квітня

«Укрзалізниця» у квітні запускає регулярний поїзд зі Львова до міста Краматорськ на Донеччині. Поїзд курсуватиме через день, починаючи з 8 квітня.

«Після успішного досвіду «Поїзда єднання» Укрзалізниця запускає поїзд №104/103 Львів-Краматорськ», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» у Facebook.

Рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06. У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

Квитки на поїзд уже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.