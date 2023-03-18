Доїхати до аеропорта в Ясси можна з однією пересадкою

«Укрзалізниця» спільно з молдовською залізницею організувала поїзди з Києва до румунського міста Ясси, де розташована база угорського авіаперевізника Wizz Air. Про це 18 березня повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Доїхати до Ясси пасажири можуть поїздом Київ – Кишинів, що відправляється у непарні дні з Києва о 17:02 та прибуває на молдовську станцію Унгени, розташовану неподалік кордону з Румунією, о 7:53 ранку.

Після проходження прикордонно-митного контролю, який відбувається на вокзалі станції Унгени, необхідно пересісти на поїзд Кишинів – Ясси-Сокола, що відправляється з Унген щодня о 9:51, і об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть у центр міста або у міжнародний аеропорт «Ясси». Зупинка поїзда на станції – 30 хвилин.

У зворотному напрямку зі станції Ясси-Сокола поїзд до Кишинева відправляється о 17:40 та прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна пересісти на поїзд Кишинів – Київ, який прибуває на станцію Унгени у парні дні о 20:21.

Квитки на поїзд можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті. На поїзд Кишинів – Унгени – Ясси-Сокола та його зворотний рейс №квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

Лоукостер Wizz Air пропонує вильоти з аеропорту Ясси до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії.

Нагадаємо, з 14 березня Wizz Air призупинив усі польоти з і до Кишинева через «безпекові ризики у повітряному просторі над Молдовою». При цьому лоукостер збільшив кількість рейсів із румунської Ясси.