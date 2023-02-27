Рішення ухвалили у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою

Угорська авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. Рішення ухвалене у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою. Інформацію про це у понеділок, 27 лютого, повідомили в Управлінні цивільної авіації Молдови та румунське видання HotNews.

«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», – йдеться у заяві Wizz Air, яку наводить HotNews.

У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт скасували.

В Управлінні цивільної авіації Молдови уточнили, що були повідомлені про відповідне рішення Wizz Air електронною поштою.

«Управління цивільної авіації підтверджує, що авіакомпанія Wizz Air призупинила всі свої рейси до/з Міжнародного аеропорту Кишинева, починаючи з 14 березня 2023 року. Влада була повідомлена електронною поштою про рішення, посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні», – йдеться у прес-релізі відомства.

Адміністрація та міністерство інфраструктури та регіонального розвитку постійно співпрацювали та обговорювали представників Wizz Air, постійно інформуючи про процедури, які застосовуються для забезпечення відповідного рівня авіаційної безпеки. І хоча в Молдові вирішили, що польоти в національному повітряному просторі можуть здійснюватися безпечно, Wizz Air ухвалили рішення скасувати польоти.

Офіційний акаунт Wizz Air у Twitter спростовує повідомлення про зупинку польотів до Молдови. Попри те, що WizzAir офіційно не підтверджує припинення рейсів, у соцмережах користувачі почали скаржитися, що їхні рейси з Кишинева вже скасовані, зазначає сайт «Бабель».

Нагадаємо, у Молдові попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною ціллю російського президента Владіміра Путіна після України.

31 жовтня минулого року в Молдові вперше знайшли уламок ракети після російського масованого обстрілу України. Тоді постраждав один із населених пунктів. Згодом випадки, коли російські ракети заходили у повітряний простір Росії, стали повторюватися.

14 лютого Молдова закривала повітряний простір через появу російського безпілотника.