Молдова закрила свій повітряний простір для польотів цивільної авіації до 16:00 вівторка, 14 лютого. Причина – в небі над країною був виявлений неопізнаний літальний апарат. Про це повідомляє телеканал Antena 3.

«Шановні пасажири, на цей час повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів», – повідомили в компанії Air Moldova у Facebook.

У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу. Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.

Пасажирів закликали зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Молдавські ЗМІ повідомляють, що у повітряному просторі країни помітили розвідувальний безпілотник, попередньо – російський.

Як пише ТСН з посиланням на соцмережі, причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Як пише Moldova Liberă, розвідувальний дрон помітили в столиці країни – Кишиневі.

Офіційного підтвердження цього поки немає.

Оновлено. Близько 15:00 в управлінні цивільної авіації Молдови повідомили, що повітряний простір над країною вже відкрили, а заборона польотів скасована. В уряді Молдови пояснили, що обмеження діяли «з метою забезпечення безпеки та захисту цивільної авіації».

Нагадаємо, нещодавно президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Росії щодо дестабілізації ситуації у Молдові. За її словами, дестабілізувати ситуацію в країні мали диверсанти з Росії, Білорусі та Балкан.