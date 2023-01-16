Польська делегація обговорила можливості для співпраці двох країн

У Львові розглядають можливість залізничного сполучення з Варшавою. Цього року планують сполучити залізницею прикордонну Раву-Руську з Брюховичами. Ці питання обговорили 16 січня на зустрічі голови Львівської ОВА Максима Козицького та віце-маршалка Люблінського воєводства Республіки Польща Збігнєва Войцеховського.

Як розповіли у прес-службі ЛОДА, на зустрічі мова йшла про відновлення залізничного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» для пасажирських перевезень та розвантаження пунктів пропуску на Львівщині. У 2022 реалізували перший етап цього проекту: проклали колію від залізничного вокзалу до кордону, зробили залізничну платформу, відремонтували вокзал, розмістили пункти митного й прикордонного контролю, відкрили касу міжнародного продажу.

«Цьогоріч ми плануємо розпочати роботи з прокладання колії від Рави-Руської до залізничної станції у Брюховичах. Надалі цей маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву для пасажирських перевезень між обома країнами. У разі відновлення колії Хребенне – Рава-Руська може стати найшвидшим залізничним сполученням із Львівщини до Варшави», – зазначив Максим Козицький.

Збігнєв Войцеховський додав, що залізничне сполучення покращить економічну співпрацю між державами та розвине логістичні зв’язки.

«Важливо створити ByPass-перехід для пришвидшення руху товарів та вантажів між Польщею та Україною. Ми робимо все можливе для безперебійного руху між обома країнами, щоб економіка України працювала попри блокади морської інфраструктури та портів», – наголосив віце-маршалок.

Також на зустрічі обговорили спільні проекти за програмою транскордонного співробітництва «Польща-Україна 2021-2027», пріоритетними напрямами з яких є екологія та охорона здоров’я.