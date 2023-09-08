У п'ятницю і суботу до Перемишля курсуватимуть лише два поїзда

Від суботи, 8 вересня, не курсуватимуть поїзди №89/90 Київ – Перемишль і №73/74 Харків Перемишль. Скасування рейсів пов’язане із початком ремонту інфраструктури польської залізниці, що триватиме до 6 жовтня. Про це повідомляє Укрзалізниця.

По пʼятницях та суботах упродовж місяця курсуватимуть лише два потяги сполученням Київ – Перемишль – №705/706 і №707/708. Вони відправлятимуться з Києва 7, 8, 14, 15, 21 і 22 вересня.

У ці дні не курсуватимуть поїзди №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль.

В інші дні на час проведення ремонтних робіт потяг №54 Перемишль – Київ курсуватиме за зміненим розкладом. Із Перемишля він відбуватиме о 13:45 замість 20:28 і прибуватиме до Києва о 5:34 замість 9:00.

Також зміниться розклад потягу №36 Перемишль – Одеса, що відправлятиметься з Перемишля о 13:45 замість 20:28 і прибуватиме в Одесу о 8:10.

Водночас Укрзалізниця нагадує, що із 3 вересня курсує новий денний потяг №119/120 Київ – Хелм, що вирушає зі столиці о 6:28 і прибуває в Хелм о 17:27, а в зворотному напрямку вирушає о 10:23 і прибуває в Київ о 22:45.