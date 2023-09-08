«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки

«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Про це на сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у четвер, 7 вересня.

Кремінь наголосив, що завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено.

«Розраховуємо на подальшу принциповість «Укрзалізниці» у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації Програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців», – зазначив він.

Мовний омбудсмен додав, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держиви-агресора.

У компанії також планують дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо. Також задумали затвердити список роздільних та зупинних пунктів, які будуть перейменовувати.

За його словами, заходи контролю за використанням державної мови було розпочато наприкінці липня. Тоді у квитку міжнародного сполучення виявили, що відомості для пасажира, умовні позначки і типи вагонів, при його поверненні через інтернет-сервіс УЗ, були подані виключно недержавною мовою. В УЗ інцидент пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів та виправили її.